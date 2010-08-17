Эксперты: активность торгов еврооблигациями останется невысокой

Активность торгов на украинском рынке еврооблигаций на этой неделе останется невысокой.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Тем не менее, считают аналитики, инвесторы, скорее всего, будут фиксировать прибыль в конце недели. «На данном этапе мы не рекомендуем вкладывать средства в государственные бумаги. С другой стороны, дебютный выпуск евробондов Беларуси, по нашему мнению, предлагает защитную стратегию. В данный момент бумага торгуется по цене 101,62 номинала, а доходность составляет 8,3%, при этом спрэд к казначейским облигациям США составляет 684 пункта. Кроме того, мы рекомендуем обратить внимание на облигации банков второго эшелона. «Альфа банк Украина» торгуется с привлекательной доходностью в 12,3%. Спрэд в 515 пунктов к облигациям «Укрэксимбанка», по нашему мнению, является слишком большим, поэтому мы видим потенциал его снижения. Облигации ПУМБ предлагают одну из самых высоких доходностей на рынке, поэтому больше подходят в качестве спекулятивной инвестиции», - отмечают аналитики.

В обзоре говорится, что на прошлой неделе активность торгов на украинском рынке еврооблигаций была умеренной. Суверенные выпуски снизились в цене, так как ближе к концу недели инвесторы начали фиксировать прибыль. Краткосрочные суверены потеряли от 0,5 до 1 пункта, а долгосрочные упали почти на 1,5 пункта. Среди квазисуверенных бумаг «Нафтогаз» снизился на 0,6 пункта, доходность упала до 7,1%, «Укрэксимбанк» следовал общему тренду и снизился на 1,6 пункта. В корпоративном и банковском сегменте «Метинвест» вырос на 0,7 пункта, «Укрэксимбанк» немного прибавил в цене, в то время как цены на остальные бумаги снизились.

По мнению аналитиков, падение цен на украинские суверенные еврооблигации было ожидаемым. Несмотря на позитивные настроения, связанные с подписанием нового кредитного договора с МВФ, текущие фундаментальные показатели не соотносятся с доходностями суверенных выпусков. На этой неделе ожидается выход на рынок второго транша НДС-облигаций. Согласно заявлению правительства, сумма транша может превысить 10 млрд. грн. и будет распределена между крупнейшими экспортерами.