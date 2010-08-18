Что покупают легендарные инвесторы

Самые знаменитые американские инвесторы во втором квартале были очень заняты, пишет 17 августа CNNMoney.com. О том, что их занимало, говорят последние данные американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, сообщает k2kapital.

Уоррен Бафетт (Warren Buffett). Компания Berkshire Hathaway (BRKA), которую возглавляет легендарный инвестор Бафетт, объявила, что во втором квартале увеличила свою позицию в Johnson & Johnson (JNJ) на 73%, несмотря на грозящие производителю лекарств судебные проблемы.

Конгломерат уведомил Комиссию, что приобрел 4,4 млн. акций компании Fiserv (FISV), обрабатывающей платежи, это новая позиция в портфеле Berkshire, и увеличил пакеты компаний сектора здравоохранения Becton Dickinson (BDX) и Sanofi-Aventis (SNY).

В то же время Berkshire уменьшила свой пакет акций нефтяной компании ConocoPhillips (COP) на 15%, а также избавилась от акций Kraft (KFT) и Procter & Gamble (PG), оставив в своем портфеле по 1% акций каждой компании.

Карл Айкан (Carl Icahn). Миллиардер Карл Айкан уведомил Комиссию, что его хедж-фонд Icahn Capital во втором квартале увеличил свою долю в нескольких энергетических компаниях.

Хедж-фонд создал новую позицию в размере 2,4 млн. акций NRG Energy (NRG), 2 млн. акций Anadarko Petroleum (APC) и купил 240 тысяч акций компании шельфового бурения Ensco (ESV).

Он также увеличил позицию в газовой компании Chesapeake Energy (CHK) до 12,7 млн. акций по сравнению с 2 млн. в первом квартале, и стоимость этой инвестиции в конце второго квартала достигла $267 млн.

Фонд также добавил к своему портфелю производителя огнестрельного оружия Smith & Wesson (SWHC), купив более 2 млн. акций этой компании.

В то же время он избавился от акций фармацевтического поставщика Adventrx (ANX) и уменьшил на 79% свой пакет акций компании по прокату видеокассет Blockbuster (BLOKA).

Джон Полсон (John Paulson). Хедж-фонд Paulson & Co., возглавляемый Полсоном, во втором квартале создал новую позицию в Goldman Sachs (GS) и увеличил свою долю в других финансовых компаниях.

Полсон уведомил Комиссию о том, что фонд к концу второго квартала купил 1,1 млн. акций Goldman. Он также купил акции ипотечной страховой компании PMI Group (PMI) и увеличил свою позицию в страховой компании Hartford Financial.

Фонд также увеличил свое присутствие в энергетическом секторе, добавив в свой портфель 9 млн. акций Exxon Mobil (XOM).

Фонд уменьшил свою позицию в CIT Group (CIT) на 24% и позицию в Boston Scientific (BSX) на 19%.