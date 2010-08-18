Эксперт: на украинском фондовом рынке наблюдался активный рост на позитивном внешнем фоне

На украинском фондовом рынке во вторник, 17 августа, наблюдался активный рост на фоне позитивного настроя мировых площадок.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что американские гиганты розничной торговли Wal-Mart и Home Depot обрадовали рынок хорошими финансовыми результатами за второй квартал, а также сильными прогнозами на оставшуюся часть года. Статистические данные по деловым ожиданиям в Германии и рынку недвижимости в США были неоднозначными, но рынок предпочел проигнорировать небольшие разочарования, связанные с ними. К тому же, под конец торгового дня в Украине, вышли данные по промышленному производству в США за июль: рост на 1% (в месячном измерении) превзошел ожидания рынка относительно роста лишь на 0,5%. При этом российские рынки получали поддержку от растущих цен на нефть.

По информации экономиста, к концу торговой сессии в Украине российский индекс ММВБ рос на 1,2%, а европейский индекс DJ Stoxx 600 торговался на 0,5% дороже закрытия предыдущей сессии. Американские биржи открылись ростом вверх: за первый час торгов индекс S&P 500 вырос на 0,7%. При этом лидером роста среди украинских голубых фишек на Украинской бирже во вторник стали акции Ясиновского КХЗ, которые подорожали на впечатляющие 6,85%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 17 августа, повысился на 1% – до 826,15 пункта. Общий объем торгов составил 306 млн. грн., из них около 290 млн. грн. пришлось на сделки с ОВГЗ.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,72% – до 2056,99 пункта. Общий объем торгов составил 115 млн. 974 тыс. грн., из них на срочном рынке – 17 млн. 919 тыс. грн.