Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 2,6 млрд. грн.

Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов в январе-июне 2010 года увеличился на 2,6 млрд. грн. - до 3,06 млрд. грн., или 2,91% от общей суммы ОВГЗ, находящихся в обращении.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, объем ОВГЗ в собственности нерезидентов в январе увеличился на 142,2 млн. грн., в феврале - на 481,8 млн. грн., в марте - на 1 млрд. 570,8 млн. грн., в апреле — на 2 млрд. 387,1 млн. грн, в мае уменьшился на 797,1 млн. грн, в июне снова произошло уменьшение - на 1 млрд. 205,0 млн. грн.

При этом указывается, что за аналогичный период прошлого года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшился на 311,69 млн. грн. и по состоянию на 1 июля 2009 составил 155,51 млн. грн.

По информации НБУ, погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который в 2010 году по состоянию на 1 июля 2010 составил 15 млрд. 773,35 млн. грн, в том числе основной долг - 10 млрд. 473,59 млн. грн., уплата дохода — 5 млрд. 299,76 млн. грн.

Также отмечается, что на вторичном рынке государственных ценных бумаг (организованном) объем заключенных сделок за январь-июнь текущего года составил 24 млрд. 679,75 млн. грн., тогда как за соответствующий период 2009 года — 1 млрд. 842,69 млн. грн., средневзвешенный уровень доходности, по которому заключались сделки на организованном вторичном рынке государственных долговых обязательств, в январе - июне 2010 года колебался в пределах 10,67-15,66%, тогда как в аналогичном периоде 2009 года - в пределах 5,16-25,89%.

По данным НБУ, увеличение объемов торгов ОВГЗ на вторичном рынке прежде всего связано с ростом заинтересованности банков в государственных облигациях Украины, поскольку до марта текущего года ОВГЗ имели высокую доходность, что привлекло к ним внимание инвесторов-нерезидентов. Еще одной из причин активизации вторичного рынка ОВГЗ, по мнению НБУ, стало введение в феврале 2010 года института первичных дилеров, которые имеют исключительное право участия в аукционах по первичному размещению. По состоянию на 1 июля 2010 в перечень банков - первичных дилеров включены 12 банков, с которыми Министерство финансов Украины по результатам проведенных отборов заключило договоры о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг.