АМКУ разрешил Metinvest B.V. выкупить допэмиссию «Ильич-Стали» и ММК им. Ильича

Компания Metinvest B.V. (Нидерланды) получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на выкуп дополнительной эмиссии акций ЧАО «Ильич-Сталь» и ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба "Метинвеста".

Согласно сообщению, покупка обеспечит "Метинвесту" более 50% голосов в высших органах управления указанных компаний.

Таким образом, сделан очередной шаг по объединению меткомбината им.Ильича и Группы "Метинвест", отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2010 года на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества.

Справка УНИАН. "Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов. ПАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЧАО «Ильич-Сталь».