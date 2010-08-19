Эксперт: украинский фондовый рынок проигнорировал пассивное поведение мировых бирж

Украинский фондовый рынок в среду, 18 августа, продолжил рост, игнорируя пассивное поведение мировых бирж.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, вчерашний день был отмечен отсутствием выпусков каких-либо важных макроэкономических данных в мире, и инвесторы на ведущих мировых биржах приняли решение зафиксировать прибыль вслед за сильным ростом во вторник. При этом, сразу после выхода во вторник хороших результатов Wal-Mart и Home Depot за второй квартал, еще одна крупная розничная сеть США Target разочаровала рынок, что снова поставило вопрос о положении дел с потребительским спросом в крупнейшей экономике мира. Впрочем, через некоторое время Target стал причиной перехода рынка в рост, поскольку ожидания ритейлера на второе полугодие оказались позитивными.

Экономист отметил, что к концу торгов в Украине и российский индекс ММВБ, и европейский DJ Stoxx 600 снижались на 0,3%. Американские рынки открылись падением, и за первый час торгов индекс S&P 500 потерял 0,4%. Однако на украинском рынке преобладал настрой на рост. Среди отечественных голубых фишек лидером роста стал Ясиновский КХЗ, акции которого подорожали на 1,7%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 18 августа, повысился на 0,27% – до 828,37 пункта. Общий объем торгов составил 221 млн. 594 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,47% – до 2066,64 пункта. Общий объем торгов составил 99 млн. 688 тыс. грн., из них на срочном рынке – 22 млн. 826 тыс. грн.