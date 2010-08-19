Глава правления Прикарпатьеоблэнерго рад продаже госпакета
Председатель правления ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» Александр БУБЕН считает, что окончательная продажа государственного пакета акций компании открывает более широкие возможности для развития предприятия.
Об этом сегодня сообщили УНИАН в Отделе информационной политики ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» со ссылкой на слова А.БУБЕНА.
«Окончательная продажа государственного пакета акций нашей компании, конечно, внесет определенные коррективы в нашу деятельность. – отметил председатель правления энергетической компании. - Это связано с исчезновением ограничений на принятие управленческих решений, предусмотренных законодательством, которые касались нас в связи с наличием в уставном капитале нашего акционерного общества государственной доли. Например, более доступными для нас теперь станут кредитные ресурсы финансовых учреждений, упростится процедура передачи имущества в залог, отчуждения или реализации имущества и тому подобное. То есть полное выполнение плана размещения акций, по моему мнению, открывает более широкие возможности для развития предприятия».
Руководитель компании убежден, что «это пойдет в интересах производства и приведет к улучшению качества услуг по электроснабжению, что должны почувствовать и наши потребители».
А.БУБЕН сообщил. что «государство оставляет за собой обязательство регулировать и контролировать деятельность компании, как природной монополии, через соответствующие государственные органы – Национальную комиссию регулирования электроэнергетики Украины, Антимонопольный комитет и др. То есть права потребителей и в дальнейшем будут защищены государством».
В то же время он не прокомментировал дальнейшие действия нового акционера. «Относительно имени нового акционера нашего общества, то мы пока не имеем официальной информации и занимаем выжидательную позицию», - отметил А.БУБЕН.
Справка УНИАН. 17 августа 2010 года Фонд государственного имущества продал ООО "Магнум-капитал" (г. Киев) 25,021% акций энергоснабжающей компании «Прикарпатьеоблэнерго» (г. Ивано-Франковск) за 86 млн. 364 тыс. 226,5486 гривен. Соответствующий государственный пакет акций был реализован на биржевых торгах на «Украинской бирже» в Киеве. Фонд продал 25,931 млн. акций (номиналом 0,25 гривен) по цене 3,3306 гривны за акцию.
«Прикарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Ивано-Франковской области.
По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 25,02% акций «Прикарпатьеоблэнерго» принадлежат государству и переданы в уставной фонд НАК "Энергетическая компания Украины". Негосударственными акционерами «Прикарпатьеоблэнерго» являются кипрские Larva Investments Limited и Bikontia Enterprises Limited, которым принадлежат по 16,88% акций, 16,55% – Lex Perfecta Limited и 11,04% – Margaroza Commercial Limited (оба – Кипр).
«Прикарпатьеоблэнерго» в 2009 году увеличило прибыль на 12,3% по сравнению с 2008 годом – до 70,327 млн. грн.