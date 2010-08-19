Экономист: рынок находится в «режиме ожидания», предвкушая выпуск НДС-облигаций

Рынок все еще пребывает в «режиме ожидания», предвкушая массивный выпуск НДС-облигаций, который должен состояться до конца сентября 2010 года.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он считает, что именно по этой причине спрос на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на последнем аукционе был умеренным. Минфин привлек подавляющую часть средств через краткосрочные бумаги.

Экономист отметил, что средняя доходность по 3-месячным ОВГЗ составила 6,88%, по 9-месячным - 9,99%. В случае с 18-месячными ОВГЗ правительство утвердило лишь только минимальную заявку на сумму 80 млн. грн. с доходностью 11,75%. «Футбольные ОВГЗ» размещались с традиционной доходностью 12%.

Как сообщал УНИАН, по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся 17 августа, в бюджет удалось привлечь 1,261 млрд. грн.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 27 октября 2010 года – на сумму 468,813 млн. грн., 20 апреля 2011 года – на 407,653 млн. грн., 21 марта 2012 года — на 85,594 млн. грн., 25 сентября 2013 года – на 6,275 млн. грн. и 7 августа 2013 года – на сумму 293,155 млн. грн.