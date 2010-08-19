Эксперт: В июле было два дефолта по облигациям со спекулятивным рейтингом

В июле произошло два дефолта по выпускам облигаций со спекулятивным кредитным рейтингом.

Как сообщили УНИАН в украинском рейтинговом агентстве "Кредит-Рейтинг", таковы результаты погашения в июле 2010 года облигационных выпусков, имеющих кредитные рейтинги агентства.

По информации "Кредит-Рейтинга", в июле наступили даты погашения шести облигационных выпусков, находившихся в обращении и имевших кредитные рейтинги, общим объемом 0,33 млрд. грн. Выпуски включали три эмиссии целевых облигаций объемом 0,3 млрд. грн., а также три эмиссии процентных облигаций. Из предъявленных к погашению выпусков своевременно не были погашены две эмиссии целевых облигаций объемом 0,26 млрд. грн.

Кредитные рейтинги этих выпусков относились к спекулятивному уровню Национальной рейтинговой шкалы.

По информации кредитного агентства, среди долговых обязательств, по которым в июле объявлен дефолт, облигации ООО "Электротех" (Киев) и ООО "ТИРАС" (Одесса).