Эксперт: направление движения украинского фондового рынка задается мировыми площадками

Направление движения украинского фондового рынка в настоящее время задается мировыми площадками.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она отметила, что к концу торговой сессии в четверг, 19 августа, украинский рынок акций показал отрицательную динамику. В первой половине дня преобладали преимущественно позитивные настроения, которые поддерживались благоприятной макроэкономической статистикой из Европы. Так, Центробанк Германии повысил прогноз роста экономики с 1,9% до 3% в 2010 году, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Швейцарии в августе вырос с 2,2 до 9,1 пункта.

Однако, по словам аналитика, во второй половине дня после выхода макроэкономической статистики в США настроения инвесторов резко ухудшились. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю неожиданно выросло с 488 тыс. до 500 тыс., в то время как прогнозировалось снижение до 478 тыс. Кроме того, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал с 5,1 до 7,7 пункта, в то время как ожидался рост до 7,2 пункта. Торговая сессия в США под влиянием негативной макроэкономической статистики началась со снижения.

По мнению Е.ЕВДОЧЕНКО, «сегодня в США и Европе не ожидается публикация значимых макроэкономических данных, которые способны оказать влияние на динамику украинского рынка, однако по итогам торговой сессии в США можно ожидать его негативного открытия в пятницу».

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 19 августа, повысился на 0,19% – до 829,97 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 225 млн. 692 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,71% – до 2051,97 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн. 600 тыс. грн., из них на срочном рынке – 23 млн. 796 тыс. грн.