Astrum: разочаровывающие данные из США увлекли украинские акции вниз

Разочаровывающие экономические данные из США увлекли украинские акции вниз в четверг, 19 августа.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, четверг начался в целом позитивным внешним фоном для украинского фондового рынка. Российские и европейские индексы демонстрировали устойчивый рост. В частности, европейские акции получили поддержку от пересмотра немецким Бундесбанком прогноза роста реального ВВП на 2010 год с 1,9% до 3%. Индекс Украинской биржи следовал мировой тенденции, достигнув 2088 пунктов в середине торгового дня.

Тем не менее, отметил экономист, за два часа до окончания торгов в Украине фондовые биржи пошли вниз на данных по рынку труда США. Количество первичных заявок на пособие по безработице достигло девятимесячного максимума в 500 тыс., тогда как рынок ожидал 480 тыс. Это указывает на то, что американский рынок труда все еще находится в подавленном состоянии. При этом индекс производственной активности от Федерального резервного банка Филадельфии также оказался большим разочарованием, усилив падение рынков.

По информации А.БЛИНОВА к концу торгового дня в Украине российский индекс ММВБ снижался на 0,6%, а европейский DJ Stoxx 600 - на 0,8%. Американские биржи открылись падением: за первый час торгов индекс S&P 500 упал на 1,3%. Среди украинских голубых фишек сильнее всего упали акции «Райффайзен банка Аваль», потерявшие 1,6% стоимости. «Центрэнерго» и «Укртелеком» также существенно подешевели (-1,1%). Акции Ясиновского КХЗ подорожали на 0,3%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 19 августа, повысился на 0,19% – до 829,97 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 225 млн. 692 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,71% – до 2051,97 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн. 600 тыс. грн., из них на срочном рынке – 23 млн. 796 тыс. грн.