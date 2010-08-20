Эксперты: сомнения в восстановлении экономики США развеяли оптимизм инвесторов

Сомнения по поводу восстановления экономики США развеяли оптимизм инвесторов.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что отечественные фондовые площадки в четверг, 19 августа, закрылись разнонаправленно. Индекс Украинской биржи открылся уверенным ростом, но под влиянием данных из США развернулся в противоположном направлении. Акции горно-металлургических компаний упали. Aлчевский меткомбинат снизился на 1,03%, Aвдеевский коксохим – на 1,04%, «Aзовсталь» – на 0,57%, Eнакиевский метзавод – на 0,64%. Только Ясиновский КХЗ сумел удержаться в зеленой зоне, прибавив 0,28%.

По словам аналитиков, «Укрсоцбанк» (+0,16%) также оказался среди немногих бумаг, которые двигались против тренда, в то время как «Райффайзен банк Аваль» снизился на 1,60%. Генкомпании следовали общим негативным тенденциям. «Центрэнерго» потеряло 1,10%, «Захидэнерго» - 0,73%. «Мотор Сич» (-0,99%), «Укрнафта» (-0,36%) и «Укртелеком» (-1,05%) также торговались в минусе.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 19 августа, повысился на 0,19% – до 829,97 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 225 млн. 692 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,71% – до 2051,97 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн. 600 тыс. грн., из них на срочном рынке – 23 млн. 796 тыс. грн.