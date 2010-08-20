Phoenix Capital: все украинские акции на иностранных площадках вчера выросли

Практически все украинские акции, торгующиеся на иностранных площадках, вчера выросли.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в четверг Cadogan прибавил 1,49%, Ferrexpo вырос на 2.63%, МХП (MHPC LI) поднялся на 0,07%. Только JKX Oil & Gas торговался в минусе, закрывшись на отметке -2,24%. На Варшавской фондовой бирже акции также выросли. «Астарта» прибавила 2,97%, а «Кернел» поднялся на 0,16%.

Как сообщают аналитики, на украинском рынке еврооблигаций в четверг активность торгов была умеренной. Суверенные выпуски в течение сессии торговались без изменения цены, а «Нафтогаз» прибавил около четверти пункта. В корпоративном секторе «Альфа банк Украина» и МХП продемонстрировали наибольший рост, при этом обе бумаги выросли более чем на полпункта. Высоким спросом пользовались облигации «ПриватБанка» и ДТЭК, и цены на них незначительно выросли.

Аналитики отмечают, что на российском рынке евробондов вчера преобладали покупатели – суверенные и корпоративные бумаги выросли. Суверенные еврооблигации Беларуси торговались без изменения цены.