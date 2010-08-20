Индекс ПФТС сегодня снизился на 1,37%
18:29, 20 августа 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 1,66%
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 20 августа, снизился на 1,37% – до 818,62 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 155 млн. 372 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 1,66% – до 2017,97 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 117 млн. 490 тыс. грн., из них на срочном рынке – 22 млн. 466 тыс. грн.
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