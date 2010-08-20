Экономист: фондовые рынки сегодня продолжили падение по всему миру

Фондовые рынки по всему миру сегодня продолжили падение вслед за получением сильно негативных данных из США в четверг.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, к концу торгового дня в Украине падение российского индекса ММВБ составило 0,8%, европейского DJ Stoxx 600 - 0,6%. Американские рынки также открылись падением: индекс S&P 500 за первый час торгов потерял 0,65%.

Экономист отметил, что среди украинских голубых фишек сильнее всего падение сегодня ощутили акции металлургических эмитентов. Ценные бумаги Алчевского МК и «Азовстали» подешевели на 3,2% каждая. Ясиновский КХЗ, напротив, в очередной раз был заметным лидером роста, прибавив в стоимости 0,7%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 20 августа, снизился на 1,37% – до 818,62 пункта. Общий объем торгов составил 155 млн. 372 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,66% – до 2017,97 пункта. Общий объем торгов составил 117 млн. 490 тыс. грн., из них на срочном рынке – 22 млн. 466 тыс. грн.