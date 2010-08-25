НДС-облигации торгуются на "Украинской бирже"

На «Украинской бирже» 21 августа и 25 августа (по состоянию на 12:00) были заключены две сделки с НДС-облигациями. Первая сделка состоялась по цене 80% от номинала (1000 грн.), вторая – 79%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Украинской биржи".

По информации биржи, лучшие заявки на покупку на данный момент выставлены по цене 75,5% от номинальной стоимости, а лучшие заявки на продажу - 80%.

В ходе торгов 25 августа выставлено 13 заявок на покупку НДС-облигаций и 2 заявки на продажу.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Министерство финансов Украины осуществило первый выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость. В утвержденный Минфином реестр вошли 705 налогоплательщиков, задолженность перед которыми была незначительной. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 48 млн. 453 тыс. грн. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн. Дата полного погашения облигаций – 27 июля 2015 года.