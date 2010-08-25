У Кабмина нет критической потребности в средствах от приватизации - Astrum

Правительство Украины имеет большие возможности долгового финансирования бюджета, поэтому вопрос привлечения средств от приватизации не является для него критическим. Именно поэтому основные продажи состоятся не раньше четвертого квартала этого года. Такое мнение высказал экономист инвестиционной компании «Astrum Investment Management» Алексей Блинов.



«Что касается текущего года, то мы видим, что у правительства действительно нет большой мотивации, чтобы спешить с приватизацией. Поскольку, как известно, для финансирования дефицита бюджета могут использоваться два источника - это привлечение долгов и приватизация», - сказал А. Блинов.



По словам эксперта, это время правительство использует для предпродажной подготовки предприятий. «Насколько мне известно, например, в энергетике приватизация является частью сложного процесса реформ: реформирования системы тарифов и функционирования энергетического рынка », - отметил А.Блинов. Что касается других активов, то, по оценке экономиста, «там предприватизационная подготовка может быть еще сложнее».



Напомним, что согласно плану, утвержденному Фондом госимущества Украины, в сентябре на продажу планируется выставить 92,79% ОАО "Укртелеком", 73,368% ОАО "Макеевский коксохимический завод", 100% "ГХК" Укругольпромтранс ", 50% АХК

"Укрнафтопродукт ".



В октябре 2010 г. продается 50,13 ОАО "Лисичанский завод резиновых технических изделий"; 4,589% ОАО "Генический машиностроительный завод"; 49,596% ОАО "Херсонводстрой"; 42,221% ОАО "Авиакомпания" Константа "и другие.



В ноябре 2010 г. планируется приватизировать: 100% ПАО "Завод" Маяк "; 100% ГАХК" Каскад "; 99,86% УГАХК" Укрбумагапром "; 37,956% ОАО" Царь хлеб "и др.



В декабре будут выставлены: 100% ОАО "Киевский мотоциклетный завод"; 100% ОАО "Кировоградский литейный завод"; 100% ОАО "Завод" Красный Луч "; 98,285% ОАО" Житомирский завод химволокна "; 58,94% ОАО" Киевский завод реле и автоматики "; 93,07% ОАО" Научно-производственный комплекс "Киевский завод автоматики им. Петровского ".