Phoenix Capital: украинские акции на иностранных биржах упали в цене

Украинские акции на иностранных площадках во вторник, 24 августа, упали в цене на фоне негативных настроений, преобладавших на мировых рынках.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, Ferrexpo (-4,45%) и Astarta (-4,43%) продемонстрировали во вторник худший результат. Среди бумаг компаний пищевой промышленности «Кернел» снизился на 1,66%, а МХП в цене не изменился. Акции нефтегазового сектора следовали общему негативному тренду: Regal потерял 2,96%, JKX Oil& Gas упал на 1,04%, а Cadogan торговался без изменения цены.

Как сообщают аналитики, во вторник активность торгов на украинском рынке еврооблигаций была умеренной. Следуя негативным тенденциям, господствующим на мировых рынках, длинные суверенные выпуски потеряли около пункта. «Нафтогаз» по-прежнему пользовался высоким спросом и снизился всего на четверть пункта. В корпоративном секторе лучше рынка торговались облигации МХП, а длинные муниципальные выпуски Киева распродавались.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые площадки во вторник были закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.