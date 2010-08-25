«Эрсте Банк»: значительных потрясений от большого предложения гособлигаций ожидать не стоит

Значительных «потрясений» на рынке от большого предложения государственных облигаций ожидать не стоит.

Такое мнение содержится в аналитическом отчете «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

Как полагают аналитики, это связано с тем, что правительство перевыполнило план внешних займов на текущий год, банки перенасыщены свободными средствами, а нерезиденты проявят значительный интерес после подписания нового договора с МВФ. Значительным ограничивающим фактором станет система лимитов среди иностранных банков на покупку государственных облигаций, которая существенно снизит покупательную способность банков. Ключевые факторы для будущей доходности, такие как выпуск облигаций траншами или участие НБУ, пока окончательно не определены.

Аналитики отмечают, что в августе начнется выпуск большого объема ОВГЗ, которые будут предоставляться украинским компаниям взамен на погашение задолженности по возмещению НДС. Окончательная сумма может составить около 16-17 млрд. грн. (1,6% ВВП). Однако выпуск НДС-облигаций не будет единственной эмиссией государственных облигаций этого года. Кроме этого возможен специальный выпуск ОВГЗ для Государственного Аграрного Фонда на сумму в 5 млрд. грн. Это предусматривает продажу ОВГЗ включительно с НДС-облигациями на 38 млрд. грн. до конца года. Эту сумму, в свою очередь, можно уменьшить приблизительно до 35 млрд. грн., так как часть НДС-облигаций будет использована для расчетов с «Нафтогазом». Общая сумма облигаций, выпущенная на рынок, возможно, будет ниже, если правительство привлечет новые внешние займы или если Национальный банк Украины будет принимать участие в покупке государственных облигаций.

Как считают аналитики, в следующие несколько недель будут хорошие инвестиционные возможности для банков и нерезидентов. Более вероятно, что после распродажи НДС-облигаций доходность будет падать и достигнет нового дна. Стоимость гривни к доллару США, скорее всего, незначительно увеличится благодаря притокам капитала. Долгосрочные перспективы внутренних облигаций хорошие, так как доходность государственных облигаций сейчас выше уровня инфляции. Договор с МВФ обеспечит стойкость дефицита бюджета. «Владельцам НДС-облигаций стоит хорошо осмыслить свои действия, так как, вероятно, через несколько месяцев облигации можно будет продать дороже, чем в начале выпуска», - рекомендует аналитик «Эрсте Банка» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ.

В отчете говорится, что под влиянием договоренности украинского правительства с МВФ, S&P пересмотрело долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте, повысив его до B+. Таким образом, S&P дает самую высокую оценку Украине, так как рейтинг Fitch остается на уровне B, а Moody`s не меняло свою оценку с B2 уже более года. «Договоренности с МВФ предусматривают обеспечение украинским правительством фискальной стабильности, реформирование энергетического сектора, усиление фискальной и реформирование монетарной политики. По нашим прогнозам, между Украиной и МВФ в этот раз не будет возникать недоразумений, как это было ранее. Ведь правительство уже продемонстрировало свою способность принимать непопулярные, или необходимые решения, такие как сокращение бюджетных расходов и повышение цен на коммунальные услуги. Если соблюдение договоренностей Украины с МВФ не удивляет, то повышение рейтинга S&P было неожиданным и может поспособствовать дальнейшему снижению прибыльности суверенных облигаций», - подчеркивает М.ЗАБЛОЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Министерство финансов Украины осуществило первый выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость. В утвержденный Минфином реестр вошли 705 налогоплательщиков, задолженность перед которыми была незначительной. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 48 млн. 453 тыс. грн. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн. Выплата дохода и амортизации осуществляется 31 января 2011 года, 1 августа 2011 года, 30 января 2012 года, 30 июля 2012 года, 28 января 2013 года, 29 июля 2013 года, 27 января 2014 года, 28 июля 2014 года, 26 января 2015 года, 27 июля 2015 года. Дата полного погашения облигаций – 27 июля 2015 года.

Второй выпуск НДС-облигаций для погашения задолженности по возмещению государством налога на добавленную стоимость будет осуществлен после 24 августа.

Ранее сообщалось, что НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг – 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.