Эксперт: мировые фондовые рынки за два дня показали нисходящую динамику

Мировые фондовые рынки в течение понедельника и вторника демонстрировали нисходящую динамику.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, за два дня индекс S&P 500 упал на 1,85%, закрывшись на отметке 1052 пункта. Индекс DJIA, в свою очередь, потерял 1,7%, остановившись на 10040 пунктах. Европейский индекс DJ Stoxx 600 утратил 1,1%, закрывшись на 249 пунктах.

Как отметил Д.БЕЛОВ, подавляющая часть падения мировых рынков пришлась на вторник, после выхода данных о продажах домов на вторичном рынке США. В июле было продано лишь 3,83 млн. домов, что означает падение на 27,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз рынка предполагал более скромное падение - на 13,4%.

По словам аналитика, сегодня выходят данные о заказах на товары длительного пользования в США. Консенсус-прогноз предполагает рост количества заказов в июле на 3% (по сравнению с падением на 1,2% в июне). Сегодня также выйдут данные о продажах новых домов в США в июле. Участники рынка считают, что в июле было продано 330 тыс. домов, равно как и в прошлом месяце.