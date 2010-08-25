Украинский фондовый рынок сегодня значительно снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 25 августа, снизился на 1,95% – до 802,37 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 48 млн. 447 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 3,15% – до 1977,00 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 118 млн. 133 тыс. грн., из них на срочном рынке – 27 млн. 869 тыс. грн.