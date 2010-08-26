Эксперт: украинские фондовые индексы показали устойчивое падение

Украинские фондовые индексы в среду, 25 августа, показали устойчивое падение вслед за выходом в США негативных новостей во вторник.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что «нелицеприятная статистика с рынка недвижимости США привела к падению американских фондовых индексов на 1,5-2% во вторник». В среду нисходящее движение мировых рынков продолжилось. К концу торгового дня в Киеве индекс S&P 500 торговался на 0,7% ниже уровня закрытия вторника из-за очередной порции негативных данных с рынка недвижимости США.

По словам аналитика, европейский индекс DJ Stoxx 600 в среду потерял 1,4%. В свою очередь, на Украинской бирже «Стирол» стал лидером падения, потеряв 5,5%. Полтавский ГОК и «Центрэнерго» снизились на 4,8% и 4,4% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 25 августа, снизился на 1,95% – до 802,37 пункта. Общий объем торгов составил 48 млн. 447 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 3,15% – до 1977,00 пункта. Общий объем торгов составил 118 млн. 133 тыс. грн., из них на срочном рынке – 27 млн. 869 тыс. грн.