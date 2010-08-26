Юрист: выплаты задолженности по НДС «живыми деньгами» уже не осуществляются

После введения облигационной схемы погашения задолженности по налогу на добавленную стоимость случаев выплаты «живыми деньгами» пока не было.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила партнер юридической компании "Эйдиком" Диана АНТОХИНА.

«Насколько мне известно, сегодня случаев выплаты «живыми деньгами» пока не производилось после введения облигационной схемы… Также, пока нет информации касательно судебной практики попыток добиться возмещения налога от государства в гривне, а не в облигациях», - отметила она.

По ее словам, для субъектов хозяйствования (юрлиц) облигационная схема не безнадежна, поскольку есть возможность отчуждать (продавать) ОВГЗ между теми же субъектами хозяйствования. «Такие операции могут быть интересны отдельным финучреждениям, за счет их процентности», - отметила Д.АНТОХИНА. В то же время, для государства, безусловно, механизм НДС-облигаций является достаточно выгодным, особенно в условиях дефицитного бюджета, говорит юрист. Однако для предприятий он не всегда приемлем.

Кроме того, по словам Д.АНТОХИНОЙ, на сегодня также рассматривается возможность погашения задолженности по НДС путем векселей.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Министерство финансов Украины осуществило первый выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость. В утвержденный Минфином реестр вошли 705 налогоплательщиков, задолженность перед которыми была незначительной. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 48 млн. 453 тыс. грн. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн. Выплата дохода и амортизации осуществляется 31 января 2011 года, 1 августа 2011 года, 30 января 2012 года, 30 июля 2012 года, 28 января 2013 года, 29 июля 2013 года, 27 января 2014 года, 28 июля 2014 года, 26 января 2015 года, 27 июля 2015 года. Дата полного погашения облигаций – 27 июля 2015 года.

Второй выпуск НДС-облигаций для погашения задолженности по возмещению государством налога на добавленную стоимость будет осуществлен после 24 августа.

Ранее сообщалось, что НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг – 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.