Эксперт: мировые фондовые рынки в среду показали смешанную динамику

Мировые фондовые рынки в среду, 25 августа, показали смешанную динамику.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, индекс DJ Stoxx 600 вчера утратил 1,4%, закрывшись на 246 пунктах под влиянием негативных данных о продаже существующих домов в США. Индекс S&P 500 прибавил 0,3%, закрывшись на отметке 1 055 пунктов. Индекс DJIA вырос на 0,2%, остановившись на 10 060 пунктах.

Как считает Д.БЕЛОВ, очередная порция негативных данных из США оказала неоднозначное влияние на рынок. Продажи домов на первичном рынке в июле составили 276 тыс., что ниже консенсус-прогноза в 330 тыс. При этом заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3%, хотя участники рынка ожидали роста на 3%. Однако рынок нашел в этом позитивный месседж: заказы на товары длительного пользования выросли впервые за три месяца.

Кроме того, добавил аналитик, участники рынка восприняли негативную статистику по продаже домов как знак того, что рынок достиг дна и можно осторожно начинать покупать, поскольку количество проданных в июле домов было наименьшим с 1963 года. На этом фоне спросом пользовались акции строительных компаний, которые показали рост котировок 2-5%. В целом, рынок в очередной раз увидел мощный уровень поддержки на отметке 1040 пунктов по S&P 500.

По информации аналитика, сегодня в 15:30 по киевскому времени выходят данные о заявках на пособия по безработице в США. Участники рынка ожидают, что по состоянию на 21 августа количество новых заявок по безработице составит 490 тыс. по сравнению с 500 тыс. неделей ранее.