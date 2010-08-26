Эксперты: украинские фондовые площадки упали на фоне негативной статистики из США

Украинские фондовые площадки упали в среду, 25 августа, на фоне негативной статистики из США, которая увеличила сомнения по поводу восстановления мировой экономики.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В частности, отмечают аналитики, индекс Украинской биржи вчера снизился на 3,15% на высоком объеме торгов в 96 млн. грн. Сильнее всего просели бумаги «Центрэнерго» (-4,38%) и «Укртелекома» (-4,37%). Снизились и акции металлургических компаний. Алчевский меткомбинат потерял 4,13%, «Азовсталь» - 3,60%, Енакиевский метзавод - 3,44%. Коксохимические предприятия и банки также торговались в минусе. Авдеевский коксохим опустился на 1,87%, Ясиновский КХЗ - на 1,86%, «Райффайзен банк Аваль» - на 2,54%, «Укрсоцбанк» - на 3,16%. Упали и акции «Мотор Сичи» (-2,09%), «Укрнафты» (1,92%), «Захидэнерго» (-3,06%).

По информации аналитиков, торги по украинским бумагам на иностранных площадках в среду также закрылись в минусе. Исключением стал только Regal Petroleum, прибавивший 0,76%. Другие нефтегазовые компании незначительно просели: JKX - на 2,04%, Cadogan - на 1,49%. Снизились также акции компаний пищевой промышленности: «Астарта» - на 2%, «Кернел» - на 1,05%, МХП - на 1,29%. Ferrexpo же продемонстрировал наибольшее падение (-4,07%).

Аналитики также сообщают, что на рынке еврооблигаций вчера предложение преобладало над спросом. Суверенные бумаги снизились на полпункта. «Нафтогаз» во время торгов потерял 1,25 пункта, но к концу дня несколько отыграл падение. Активность в корпоративном секторе была низкой. Торговались только облигации «Альфа банка Украина» и MХП, которые закончили день в минусе.