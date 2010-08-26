Astrum: снижение спроса на короткие ОВГЗ связано с сокращением ликвидности банков

Снижение спроса на короткие облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) связано с сокращением ликвидности банковской системы, которое наблюдается на протяжении августа.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он подчеркнул, что на данный момент остатки на корреспондентских счетах украинских банков в НБУ составляют 22,2 млрд. грн., что на 5 млрд. грн. меньше по сравнению с датой предыдущего аукциона и на 12 млрд. грн. меньше пиковых значений середины июля.

Как отметил С.ФУРСА, «вчерашний аукцион по размещению ОВГЗ подтвердил большинство ожиданий, продолжив тенденцию августа. Неожиданным можно считать только рост доходности на коротком конце кривой на 50 базисных пунктов - ставка отсечения по шестимесячным облигациям была установлена на уровне 9,5%, и правительство удовлетворяло только минимальные заявки».

Аналитик считает, что размещение трех других серий стандартных ОВГЗ полностью соответствовало ожиданиям. Наибольший объем средств (1,1 млрд. грн.) был привлечен посредством продажи 12-месячных бумаг. При этом концентрация заявок была очень высокой. Средневзвешенный уровень доходности составил 10,99%, ставка отсечения была установлена на уровне 11%. При этом аукционы по размещению длинных (трех- и пятилетних) бумаг не достоялись.

Напомним, Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), состоявшемся 25 августа, предложило рынку бумаги со сроком обращения 6 и 12 месяцев, 3 года, 5 лет, а также специальные ОВГЗ.

Объем проданных бумаг составил 1,4 млрд. грн.