Эксперт: украинский рынок акций снижается под давлением внешнего негатива

Украинский рынок акций сегодня открылся снижением индекса UX под давлением внешнего негатива, так как обеспокоенность инвесторов состоянием американской экономики нарастает в ожидании публикации данных по ВВП США.

Об этом сообщила в интервью корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, ожидается, что темпы роста ВВП США во втором квартале 2010 года могут быть пересмотрены в сторону понижения - с 2,4% до 1,4%. Немаловажной статистикой для рынков сегодня также является оценка индекса потребительских настроений, рассчитываемого Мичиганским университетом за август. Ожидается, что значение изменится незначительно по сравнению с предыдущим месяцем. Помимо этого, сегодня вечером ожидается выступление главы ФРС США Бена БЕРНАНКЕ.

Как объяснила Е.ЕВДОЧЕНКО, «интрига состоит в том, что после выхода негативных данных с рынка жилья США накануне, инвесторы ожидают услышать из уст главы ФРС США решение относительно принятия новых мер количественного смягчения, направленных на поддержку американской экономики».

Аналитик отметила, что сегодня, по состоянию на 12:00, значение индекса UX снизилось на 0,4% до 1988,14 пункта. При этом объем торгов акциями достаточно низкий – 7,8 млн. грн., поскольку инвесторы не готовы рисковать перед выходом макроэкономической статистики.