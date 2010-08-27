Эксперты: все украинские «голубые фишки» вчера прибавили в цене

Все украинские «голубые фишки» по итогам вчерашних торгов прибавили в цене.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, украинские фондовые индексы в четверг, 26 августа, вернулись на позитивную территорию. Их рост подтолкнуло улучшение ситуации на мировых площадках.

В частности, отмечают аналитики, индекс Украинской биржи торговался в плюсе в течение всего вчерашнего дня. Среди «голубых фишек» наибольший рост продемонстрировала «Мотор Сич» (+2,43). Не отставали и акции горно-металлургического сектора. Алчевский меткомбинат прибавил 1,42%, Авдеевский коксохим - 1,45%, «Азовсталь» - 0,92%, Енакиевский метзавод - 1,24%, Ясиновский КХЗ - 2,34%.

По информации аналитиков, в четверг росли и бумаги банков. «Райффайзен банк Аваль» прибавил 1,02%, «Укрсоцбанк» поднялся на 1,5%. «Центрэнерго» (+0,84%), «Укрнафта» (+0,79%) и «Укртелеком» (+1,08%) также следовали общему позитивному тренду. Только «Захидэнерго» (-0,08%) по итогам дня закрылось в минусе.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 26 августа, поднялся на 0,72% – до 808,16 пункта. Общий объем торгов составил 244 млн. 938 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,97% – до 1996,24 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 271 тыс. грн., из них на срочном рынке – 15 млн. 105 тыс. грн.