Активность торгов еврооблигациями в четверг была умеренной - Phoenix Capital

Активность торгов на украинском рынке еврооблигаций в четверг, 26 августа, была умеренной.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, суверенные выпуски и облигации «Нафтогаза» вчера немного выросли. В корпоративном секторе прибавили в цене бумаги МХП и «ПриватБанка». Покупатели интересовались также муниципальными выпусками и облигациями «Альфа банка Украина» – цены на эти бумаги не изменились.

По информации аналитиков, на российском рынке еврооблигаций в четверг цены в основном не изменились. При этом суверенные евробонды Белоруссии распродавались, потеряв в цене более пункта.

Аналитики сообщают, что украинские акции, торгующиеся на иностранных биржах, вчера закрылись разнонаправленно. Лидером дня стала «Астарта» (+3,54%), бумаги которой существенно выросли на позитивной финансовой отчетности. «Кернел» (+2,44%), Cadogan (+1,52%) и JKX Oil & Gas (+0,97%) также пользовались спросом. Акции Regal (-3,03%) и Ferrexpo (-0,07%) распродавались.