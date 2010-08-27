Эксперт: мировые фондовые рынки снова показали смешанную динамику

Мировые фондовые рынки в четверг, 26 августа, снова показали смешанную динамику.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс DJ Stoxx 600 вчера вырос на 0,85%, практически достигнув отметки в 250 пунктов. Американские индексы в первые два часа торгов торговались с ростом, однако закрылись существенным падением. Индекс S&P 500 потерял 0,8%, закрывшись на отметке 1 047 пунктов. Индекс DJIA упал на 0,7% до 9 986 пунктов, остановившись ниже психологического уровня в 10 000 пунктов.

Как подчеркнул Д.БЕЛОВ, временный позитив рынку в четверг обеспечила статистика по рынку труда. По состоянию на 21 августа количество первичных заявок на пособие по безработице составило 473 тыс., что на 31 тыс. меньше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, это ниже показателя в 490 тыс., ожидавшегося участниками рынка. Однако, по мнению аналитика, эти данные можно назвать лишь отчасти позитивными. Если посмотреть на среднемесячное количество первичных заявок по безработице, то оно все еще достаточно велико - 486,8 тыс.

Д.БЕЛОВ отметил, что Федеральный резервный банк Канзаса вчера опубликовал данные об активности в производственном секторе: в августе ни одна из компаний не увеличила производство, в то время как в июле таковых насчитывалось 14. На этом фоне опасения участников рынка о замедлении американской экономики взяли верх, и рынки закрылись в минусе. Многие участники торгов решили зафиксировать прибыль накануне публикации пересмотренных данных о росте ВВП США во втором квартале 2010 года.

По словам аналитика, сегодня в 15:30 по киевскому времени выходят пересмотренные данные системы национальных счетов США за второй квартал. В частности, рост ВВП США согласно консенсус-прогнозу должен составить лишь 1,4% против ранее опубликованных 2,4%. Участники рынка полагают, что рост частного потребления должен остаться неизменным - 1,6%. В 17:30 выходит индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. Участники рынка ожидают, что в августе индекс останется неизменным и составит 69,6 пункта.