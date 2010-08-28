Янукович обещает держать под личным контролем процесс приватизации шахт

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что будет держать под личным контролем процесс приватизации шахт с целью защиты интересов трудовых коллективов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на Всеукраинском торжественном собрании по случаю 75-летия Стахановского движения и дня шахтера, которые состоялись сегодня в городе Стаханов Луганской области.

«Предстоящая приватизация государственных угольных предприятий будет исключительно под контролем трудовых коллективов, упорядоченной и системной. Никакого хаоса не будет», - сказал глава государства.

Как он также отметил: «я буду эти вопросы держать на контроле и постоянно отслеживать».

«При проведении приватизационных реформ на первое место будут поставлены инвестиционные и социальные обязательства, которые берет на себя инвестор», - отметил глава государства.

По его словам, на сегодняшний день в программе приватизации государственных шахт проработано 63 перспективных инвестиционных проекта, в рамках которых на протяжении 5 лет в развитие угольной промышленности должно быть инвестировано около 50 млрд. грн.