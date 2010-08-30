Эксперт: рост на фондовом рынке иссяк

Рост на украинском фондовом рынке в настоящее время иссяк.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

В частности, по его словам, индекс Украинской биржи в пятницу, 27 августа, торговался ниже открытия в течение дня до публикации пересмотренных данных по ВВП США за второй квартал 2010 года. После оглашения данных, согласно которым сокращение темпов роста ВВП оказалось ниже ожидаемого уровня (рост реального ВВП был пересмотрен с 2,4% до 1,6%, тогда как участники рынка ожидали сокращение до 1,4%), рынки стали расти. Тем не менее, вскоре их остановила публикация данных индекса потребительских настроений от Университета Мичигана, подчеркнул аналитик.

По информации Д.БЕЛОВА, в пятницу, к концу торгового дня в Киеве, индекс DJ Stoxx 600 оставался неизменным, индекс S&P 500 показывал рост на 0,5%, а индекс Dow Jones - рост на 0,6%. Авдеевский КХЗ по итогам сессии 27 августа стал лидером роста на Украинской бирже, прибавив 2,5%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 27 августа, снизился на 0,19% – до 806,62 пункта. Общий объем торгов составил 91 млн. 123 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,11% – до 1994,14 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 451 тыс. грн., из них на срочном рынке – 17 млн. 974 тыс. грн.