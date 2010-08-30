Эксперты: квоты на экспорт зерна не повлияют на стоимость акций агрокомпаний

Существенного изменения цен на акции украинских аграрных компаний в случае введения квот на экспорт зерна не будет.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики подчеркивают, что крупнейшие сельскохозяйственные компании имеют диверсифицированную производственную базу, основанную на доходах от животноводства, производства продуктов питания и т.д.

По мнению аналитиков, от введения квот пострадают в основном небольшие фермерские хозяйства, которые будут вынуждены продавать зерно по менее выгодным ценам. Крупные же сельхозпроизводители, наоборот, смогут обеспечить большие объемы поставок зерна по более выгодным ценам.

В обзоре отмечается, что правительство Украины в данный момент взвешивает все «за» и «против» введения квот на экспорт зерна. «Решение, скорее всего, будет принято в сентябре, однако каким оно будет, пока неизвестно», - считают аналитики. По их словам, в данный момент экспорт зерна ограничен за счет административных мер, которые уже вызвали недовольство со стороны Американской торговой палаты.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины опубликовало проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года, и порядка выдачи лицензии».

Документом предлагается установить квоту на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 1,5 млн. тонн, ячменя – 1 млн. тонн и ржи – 10 тыс. тонн.

Американская торговая палата в Украине и Американско-украинский деловой совет (ЮСЮБиСи) обратились к украинскому руководству с заявлением, в котором выразили обеспокоенность намерениями Украины ввести квоты на экспорт зерна.

При этом министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство Украины пока не планирует вводить ограничения на экспорт зерна.

«Пока еще нет. Это (введение квот - УНИАН) будет зависеть от объемов экспорта зерна», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА отметил, что на зерновом рынке стран черноморского региона действуют не рыночные, а спекулятивные цены. «Цены с 15 июля стали не рыночные, игроками на рынке Черноморского бассейна сработали Америка, Франция и даже экспортером стала Германия», - сказал он.

По словам В.СЛАУТЫ, Украина сохранит экспортный потенциал зерна. «Но процент от валового производства зерна приведет к снижению объемов экспорта, поскольку необходимо оставить зерно и для производства кормов, и для производства хлебобулочных изделий», - предположил вице-премьер.