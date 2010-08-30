«Сократ»: котировки украинских кредитно-дефолтных свопов выросли на 6,2%

Котировки кредитно-дефолтных свопов (КДС) на украинский суверенный долг на прошлой неделе выросли на 6,2%.

Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном ведущим аналитиком инвестиционной группы «Сократ» Станиславом КАРТАВЫХ.

В этой связи эксперт отмечает, что на прошедшей неделе наблюдался рост стоимости КДС по всем развивающимся странам. Так, котировки КДС Казахстана и Венесуэлы выросли на 5,3% и 5,9% соответственно. Максимальный рост был зафиксирован по Аргентине (+13,8%) и России (+10,1%).

В сегменте государственных еврооблигаций наблюдался рост доходностей по всей длине суверенной кривой, однако короткий выпуск «Украина-2011» показал наибольший рост – на 0,5 п.п. Сейчас короткие выпуски торгуются с доходностью к погашению на уровне 5,4%, а длинный выпуск «Украина-2017» – с доходностью 7%.

Квазисуверенные еврооблигации в основном падали в цене. Однако столичные выпуски с погашением в 2011 и 2016 годах показали падение доходностей на 0,6 п.п.: короткий выпуск «Киев-2011» достиг доходности 9,2%, а более длинный «Киев-2015» – 10,2%. Также интересно выглядел «Укрэксимбанк-2016», доходность по которому выросла на 0,3 п.п. – до 9,3%.

Доходности по банковским евробондам двигались в сторону повышения. Выпуск «УкрСиббанка-2011» поднялся до 7% с 6,8% неделей ранее, в то же время «Приватбанк-2016» продолжил рост на 0,2 п.п., показанный на прошлой неделе, и на конец недели торговался на уровне 9,5%. Остальные эмиссии остались практически без изменений.

Как отмечает аналитик, в корпоративном сегменте интересным выглядел выпуск «Азовстали-2011», доходность по которому упала на значительные 0,2 п.п. – до 7,9%, что является самым низким уровнем доходности для данной эмиссии за год. Для сравнения: в августе 2009 года данный выпуск торговался с доходностью к погашению 21,4%. Выпуск «Киевстара-2012» вырос на 0,2 п.п. – до 7,7%.