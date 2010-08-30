Эксперт: доходность НДС-облигаций на вторичном рынке может составить 15-17%

Доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения задолженности по налогу на добавленную стоимость на вторичном рынке может составить 15-17%.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии аналитика компании Astrum Investment Management Сергея ФУРСЫ.

«Мы ожидаем, что доходность НДС-облигаций на вторичном рынке должна составить 15-17% с последующим потенциалом снижения и сужения спрэда к кривой доходности стандартных ОВГЗ, до 50-75 б.п.», – сказал он.

С.ФУРСА также рекомендует покупать НДС-облигации на текущих уровнях и отмечает, что они являются более привлекательными по отношению как к ОВГЗ, так и к суверенным еврооблигациям, доходность которых составляет 5%. Стоимость годовой страховки гривневого риска составляет около 7%.

По словам эксперта, НДС-облигации на первом этапе будут предлагать премию порядка 400 б.п. к суверенной кривой еврооблигаций и 200-250 б.п. – к кривой доходности ОВГЗ.

Кроме того, эмиссия НДС-облигаций, которую Министерство финансов провело в пятницу, 27 августа, на сумму более 2 млрд. грн., «дает старт реальному рынку НДС-облигаций».

«При этом мы не исключаем, что в ближайшие несколько дней правительство выпустит на рынок третий транш, что позволит довести объем выпуска до анонсированных ранее 10 млрд. грн.», – отметил С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, первый выпуск НДС-облигаций был осуществлен 2 августа 2010 года на сумму 48 млн. 453 тыс. грн.

Министерство финансов Украины 27 августа 2010 года осуществило второй выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость. По информации министерства, в утвержденный реестр вошло 217 плательщиков НДС. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 2 млрд. 047,815 млн. грн.

В Минфине сообщили, что выпуск облигаций осуществлен по следующим параметрам: номинальная стоимость одной облигации – 1 000 грн. Выплата дохода и амортизации осуществляется 25 февраля 2011 года, 26 августа 2011 года, 24 февраля 2012 года, 24 августа 2012 года, 22 февраля 2013 года, 23 августа 2013 года, 21 февраля 2014 года, 22 августа 2014 года, 20 февраля 2015 года, 21 августа 2015 года.

Дата полного погашения облигаций – 21 августа 2015 года.

В сообщении указывается, что в ближайшее время Министерство финансов осуществит выпуск остальных облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость.

Справка УНИАН. НДС-облигации выпускаются для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Плательщики налога предоставили 2 569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций на общую сумму 17,792 млрд. грн., что составляет 91% от общей суммы налога, который подпадает под оформление возмещения.

Срок обращения бумаг – 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.