Эксперты: торги на украинском фондовом рынке прошли с высокой волатильностью

Торги на украинском фондовом рынке в пятницу, 27 августа, проходили с высокой волатильностью на фоне неоднозначных новостей с международных площадок.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, наибольшее влияние на рынки оказало заявление главы Федерального резерва США Бена БЕРНАНКЕ о том, что темпы восстановления экономики в последние месяцы несколько замедлились, однако ФРС примет все необходимые меры для поддержания экономики страны.

Как отмечают аналитики, на Украинской бирже в пятницу Авдеевский КХЗ вырос на 2,51%, а «Укртелеком» снизился на 1,19%. В то же время, остальные голубые фишки изменились в цене незначительно. Акции горно-металлургического сектора закрылись разнонаправленно. Азовталь выросла на 0,32%, Енакиевский метзавод потерял 0,38%, Ясиновский КХЗ опустился на 0,49%. Похожая ситуация сложилась и в банковском секторе, где «Райффайзен банк Аваль» снизился на 0,43%, а «Укрсоцбанк» прибавил 0,46%.

По информации аналитиков, большинство украинских акций, торгующихся на иностранных площадках, в пятницу следовали позитивному тренду – лидером был Ferrexpo (+4,14%). «Астарта» поднялась на 3,27%, а остальные акции компаний пищевой промышленности снизились в цене («Кернел» - на 1,98%, МХП - на 0,51%). Бумаги нефтегазовых компаний выросли: Regal прибавил 1,56%, JKX Oil & Gas - 0,76%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 27 августа, снизился на 0,19% – до 806,62 пункта. Общий объем торгов составил 91 млн. 123 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,11% – до 1994,14 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 451 тыс. грн., из них на срочном рынке – 17 млн. 974 тыс. грн.