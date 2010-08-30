Astrum: мировые фондовые рынки показали уверенный рост

Мировые фондовые рынки в пятницу, 27 августа, показали уверенный рост.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, «американский рынок в пятницу лихорадило от неоднозначной макроэкономической статистики». Несмотря на существенный пересмотр роста ВВП США во втором квартале 2010 года с 2,4% до 1,6%, инвесторы крайне позитивно восприняли данную новость, поскольку консенсус-ожидания были еще меньше - 1,4%. Однако вскоре после этого был опубликован индекс потребительских настроений Университета Мичигана, который снизился с 69,6 пункта в июле до 68,9 пункта в августе.

Как следствие, отметил Д.БЕЛОВ, подъем быстро сменился падением, однако рост американского рынка в пятницу все же состоялся - его обеспечило положительное восприятие выступления председателя ФРС Бена БЕРНАНКЕ. Глава ФРС еще раз заверил участников рынка, что готов сделать все, что в его силах, чтобы поддержать экономический рост.

По информации аналитика, индекс DJ Stoxx 600 в пятницу повысился на 0,6%, остановившись на отметке в 251 пункт. Индекс S&P 500 вырос на 1,7%, закрывшись на уровне 1065 пунктов. Индекс DJIA увеличился на 1,65% до 10151 пункта.

Д.БЕЛОВ сообщил, что сегодня в 15:30 по киевскому времени выходят данные о динамике потребительских доходов и расходов в США в июле. Их рост, согласно прогнозам рынка, должен составить 0,3%. В 17:30 выйдут данные от Федерального резервного банка Далласа о производственной активности в округе. Согласно ожиданиям участников рынка, в августе она должна снизиться на 16% по сравнению с 21% в прошлом месяце.