Эксперты: фондовые рынки по-прежнему лишены доминирующей идеи

Прошедшая неделя продемонстрировала, что фондовые рынки по-прежнему лишены доминирующей идеи и не готовы выбрать четкий тренд развития.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, торговля на крупнейших мировых торговых площадках на прошлой неделе проходила в условиях высокой волатильности. На смену резкому падению первых дней недели пришла коррекция вверх на пятничных торгах. Таким образом, по итогам последней недели падение S&P 500 составило лишь 0,7%, тогда как DJIA снизился на 0,6%. Основными драйверами роста в конце недели стали данные по рынку труда, ВВП США, а также выступление главы ФРС США Бена БЕРНАНКЕ.

Как отмечают аналитики, по состоянию на 21 августа количество первичных заявок на пособие по безработице в США составило 473 тыс., что на 31 тыс. меньше, чем на предыдущей неделе. К тому же это ниже показателя в 490 тыс., ожидавшегося участниками рынка. Однако эти данные можно назвать лишь отчасти позитивными. Если посмотреть на среднемесячное количество первичных заявок по безработице, то оно все еще достаточно велико - 486,8 тыс.

Аналитики также напоминают, что оценка роста ВВП США во втором квартале 2010 года была пересмотрена с 2,4% до 1,6%, что все же оказалось позитивным сигналом для рынка, который в своих ожиданиях заложил еще более сильную корректировку (до 1,4%). Б.БЕРНАНКЕ поддержал оптимизм участников рынка. Основным посланием его выступления стало заверение инвесторов в том, что ФРС будет поддерживать экономический рост.