Эксперты: на фоне выпуска НДС-облигаций может снизиться интерес к ОВГЗ

На фоне выпуска НДС-облигаций вероятно снижение интереса к аукциону по размещению внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который должен пройти на этой неделе.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что на прошлой неделе правительство привлекло в результате размещения ОВГЗ 1,4 млрд. грн. Было продано только две серии бумаг, со сроком обращения 6 и 12 месяцев, в то время как спрос на среднесрочные облигации отсутствовал. Неожиданным можно считать только рост доходности на коротком конце кривой на 50 базисных пункта - ставка отсечения по шестимесячным облигациям была установлена на уровне 9,5%, и правительство удовлетворяло только минимальные заявки.

Как считают аналитики, снижение спроса на короткие ОВГЗ связано с сокращением ликвидности банковской системы, которое наблюдается на протяжении августа. На момент проведения аукциона остатки на корреспондентских счетах украинских банков в НБУ составляли 22,2 млрд. грн., что на 5 млрд. грн. меньше по сравнению с датой предыдущего аукциона и на 12 млрд. грн. меньше пиковых значений середины июля. Наибольший объем средств (1,1 млрд. грн.) был привлечен посредством продажи 12-месячных ОВГЗ. При этом концентрация заявок была очень высока. Средневзвешенный уровень доходности составил 10,99%, тогда как ставка отсечения была установлена на уровне 11%.

Аналитики предполагают, что завтрашний аукцион по размещению ОВГЗ будет менее успешным для правительства. Ликвидность банковской системы продолжает таять, сократившись до 20,4 млрд. грн., что окажет давление на спрос на коротком конце кривой. При этом основным фактором низкого спроса на аукционе во вторник станет эмиссия НДС-облигаций.

Как сообщал УНИАН, первый выпуск НДС-облигаций был осуществлен 2 августа 2010 года на сумму 48 млн. 453 тыс. грн.

27 августа 2010 года Министерство финансов Украины осуществило второй выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость. По информации министерства, в утвержденный реестр вошло 217 плательщиков НДС. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 2 млрд. 047,815 млн. грн.

В Минфине сообщили, что выпуск облигаций осуществлен по следующим параметрам: номинальная стоимость одной облигации – 1 000 грн. Выплата дохода и амортизации осуществляется 25 февраля 2011 года, 26 августа 2011 года, 24 февраля 2012 года, 24 августа 2012 года, 22 февраля 2013 года, 23 августа 2013 года, 21 февраля 2014 года, 22 августа 2014 года, 20 февраля 2015 года, 21 августа 2015 года.

Дата полного погашения облигаций – 21 августа 2015 года.

В сообщении указывается, что в ближайшее время Министерство финансов осуществит выпуск остальных облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость.