Astrum: сегодняшние торги на фондовом рынке проходили в нисходящем тренде

Сегодняшние торги на украинском фондовом рынке проходили в нисходящем тренде.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его мнению, «статистические данные из США были двойственно восприняты рынком. С одной стороны, потребительские расходы в июле 2010 года выросли на 0,4%. С другой стороны, доходы выросли всего лишь на 0,2%. Таким образом, первый показатель оказался лучше ожиданий, а второй – хуже».

Аналитик отметил, что к концу сегодняшнего торгового дня в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 оставался неизменным, а индексы S&P 500 и Dow Jones торговались на 0,4% ниже открытия. Индекс Украинской биржи сегодня открылся повышением, но по итогам сессии он показал рост менее чем на 0,1%. Авдеевский КХЗ стал лидером роста, прибавив 4%. В то же время Ясиновский КХЗ был лидером падения, потеряв 4,2%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 30 августа, снизился на 0,62% – до 801,61 пункта. Общий объем торгов составил 153 млн. 231 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,07% – до 1995,47 пункта. Общий объем торгов составил 80 млн. 286 тыс. грн., из них на срочном рынке – 7 млн. 484 тыс. грн.