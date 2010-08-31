Эксперты: украинские фондовые площадки вчера закрылись разнонаправленно

Украинские фондовые площадки в понедельник, 30 августа, закрылись разнонаправленно.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи вчера открылся уверенным ростом, однако по итогам дня поднялся всего на 0,07%. Общий объем торгов был умеренным. Существенный рост Авдеевского КХЗ (+4,02%) контрастировал со слабыми результатами Ясиновского КХЗ (-4,18%). Акции металлургов немного просели. Aлчевский меткомбинат потерял 0,35%, Aзовсталь - 0,74%, Eнакиевский метзавод - 1,10%. «Центрэнерго» (-0,67%) и «Укртелеком» (-0,38%) попали под давление, в отличие от «Мотор Сичи» (+0,31%), «Укрнафты» (+1,36%) и «Укрсоцбанка» (+0,72%), которые пользовались спросом.

По словам аналитиков, Лондонская фондовая биржа вчера не работала по причине официального выходного. Украинские акции компаний пищевой промышленности, торгующиеся на Варшавской бирже, выросли. «Астарта» поднялась на 2,14%, «Кернел» прибавил 0,41%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 30 августа, снизился на 0,62% – до 801,61 пункта. Общий объем торгов составил 153 млн. 231 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,07% – до 1995,47 пункта. Общий объем торгов составил 80 млн. 286 тыс. грн., из них на срочном рынке – 7 млн. 484 тыс. грн.