Эксперт: перспективы фондовых рынков на осень неопределенные

Перспективы фондовых рынков на осень совершенно неопределенные.

Такую точку зрения высказал в интервью корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Кроме того, добавила она, «сентябрь исторически является не самым лучшим месяцем по части доходности, соответственно, инвесторы будут сохранять осторожность».

Как отметила аналитик, после масштабной майской коррекции (падение индекса UX достигало более 40%), украинский рынок акций уже в июне восстановил львиную долю понесенных потерь. При этом в течение всего летнего периода индекс UX двигался в рамках коридора 1870-2120 пунктов, а четкие сигналы для выхода за его пределы пока отсутствуют.

По мнению Е.ЕВДОЧЕНКО, инвесторы продолжают испытывать опасения относительно перспектив мирового экономического роста. Статистические данные из США преимущественно свидетельствуют о замедлении темпов роста американской экономики, соответственно, инвесторы ожидают более конкретных шагов со стороны правительства, а именно по реализации дополнительных стимулирующих мер. «Но, вероятнее всего, ФРС начнет действовать, когда появятся сигналы, что экономическая активность в США не просто резко упала, а может с большей вероятностью продолжить падение. Собственно, все пребывают в ожидании данной развязки», - считает аналитик.

Е.ЕВДОЧЕНКО подчеркнула, что рост, который наблюдался на рынках в последние дни, происходил на фоне публикации в США довольно благоприятной макроэкономической статистики, прежде всего это данные по ВВП, который увеличился на 1,6% при прогнозе 1,4%. Поддержку также оказали заявления Банка Японии о том, что он продолжит кредитовать банки.