Astrum: НДС-облигации могут стать наиболее ликвидным инструментом

НДС-облигации могут стать наиболее ликвидным инструментом на внутреннем долговом рынке Украины.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, исключением является лишь первый транш НДС-облигаций, который благодаря небольшому объему будет менее интересен инвесторам, что может обусловить спрэд на уровне 100-200 пунктов к более ликвидным сериям НДС-облигаций.

Аналитик считает, что НДС-облигации выглядят более привлекательно как по отношению к ОВГЗ, так и к суверенным еврооблигациям. Он рекомендует покупать НДС-облигации с доходностью 15-17% (текущий уровень индикативных котировок). На данный момент доходность еврооблигаций со сроком обращения 2-3 года составляет около 5%. Стоимость годовой страховки украинского гривневого риска составляет около 7%. Таким образом, НДС-ОВГЗ на первоначальном этапе будут предлагать премию порядка 400 пунктов к суверенной кривой еврооблигаций и 200-250 пунктов к кривой доходности ОВГЗ.

С.ФУРСА отмечает, что правительство довело объем эмитированных облигаций до 10,3 млрд. грн. Данный объем превышает 60% задолженности, которая должна быть конвертирована в НДС-облигации, что позволяет говорить о формировании реального рынка данных ценных бумаг. Бумаги новой серии появятся на рынке к концу недели.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 30 августа 2010 года осуществило третий выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения задолженности по налогу на добавленную стоимость на сумму 8 млрд. 304 млн. 873 тыс. грн.

Выпуск облигаций был осуществлен согласно реестру инвентаризации плательщиков налога, предоставленному Государственной налоговой администрацией Украины и утвержденному Минфином. В утвержденный реестр вошло 117 налогоплательщиков. Выпуск облигаций осуществлен по следующим параметрам: номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн.

Оплата дохода и амортизации осуществляется 28 февраля 2011 года, 29 августа 2011 года, 27 февраля 2012 года, 27 августа 2012 года, 25 февраля 2013 года, 26 августа 2013 года, 24 февраля 2014 года, 25 августа 2014 года, 23 февраля 2015 года, 24 августа 2015 года. Дата полного погашения облигаций – 24 августа 2015 года. Международный идентификационный номер ценных бумаг отмеченного выпуска облигаций – UA4000082622.