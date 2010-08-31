Эксперт: фондовые рынки продемонстрировали существенное падение

Мировые фондовые рынки завершили понедельник, 30 августа, существенным падением, сформировавшимся на американских торговых площадках.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, американский индекс S&P 500 вчера потерял 1,5%, закрывшись на отметке 1049 пунктов. В свою очередь, индекс DJIA снизился на 1,4% до 10010 пунктов. Азиатские рынки обрушились на фоне падения американского рынка и опасений того, что действия центрального банка Японии не будут достаточно эффективными для поддержки экономического роста и предотвращения дальнейшего роста иены, который вредит экспортному сектору экономики. Индекс Nikkei 225 упал на 3,6%, индекс Hang Seng - на 1,5%. При этом европейский индекс DJ Stoxx 600 остался практически неизменным, поскольку подавляющая часть торгов в Европе прошла до открытия американского рынка.

Как отметил Д.БЕЛОВ, макроэкономические данные о динамике доходов и расходов домашних хозяйств США негативно повлияли на участников рынка. Несмотря на их неоднозначность, рынки обратили особое внимание на тот факт, что реальные доходы американцев после налогообложения снизились в июле на 0,1% (по сравнению с 0,1% роста в июне). Это стало первым падением доходов с января 2010 года. При этом важно, что объем торгов на американском рынке в понедельник был наименьшим с начала года - крупные игроки заняли выжидательную позицию.

По информации аналитика, сегодня в 16:45 по киевскому времени выходят данные индекса закупок от Ассоциации менеджеров Чикаго. В августе ожидается снижение индекса до 57 пунктов по сравнению с 62,3 пункта в прошлом месяце. Также в 17:00 выйдут данные о потребительских настроениях в августе от Conference Board. В 21:00 будет опубликована стенограмма заседания Комитета ФРС по открытому рынку от 10 августа.