Эксперты: на украинском рынке еврооблигаций преобладали продавцы

На прошлой неделе на украинском рынке еврооблигаций преобладали продавцы.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По их информации аналитиков, наиболее активно торговались суверенные выпуски: короткие бумаги снизились на 0,5 пункта, а длинные потеряли от 0,7 до 1 пункта. Снижение цен на суверенные еврооблигации было обосновано корректировкой доходностей к фундаментальным показателям. Среди лидеров в корпоративном сегменте по итогам недели оказались облигации МХП, которые выросли на 1 пункта. Немного просел «Нафтогаз» (-0,4 пункта), оставив возможность для дальнейшей корректировки.

По мнению аналитиков, суверенные выпуски, несмотря на падение на прошлой неделе, все еще выглядят переоцененными. Квазисуверенный «Нафтогаз», также переоценен. Спрэд облигаций «Нафтогаза» к «Украине-16» в данный момент является незначительным, и его трудно оправдать финансовыми показателями компании. Среди суверенных выпусков стран СНГ привлекательную инвестиционную возможность представляют еврооблигации Беларуси. Фундаментальные показатели Беларуси сопоставимы с показателями Украины, однако Беларусь торгуется с премией в 190 пунктов к Украине.