Europe Virgin Fund привлек 45 млн. долларов

Фонд прямых инвестиций Europe Virgin Fund (EVF) привлек первый транш в размере 45 млн. долл. США для инвестирования в Украине, Беларуси и Молдове. Об этом сообщили УНИАН в инвестиционной компании Dragon Capital, ставшей одной из инвесторов фонда.

Как отметили УНИАН в компании, ИК Dragon Capital стала одним из инвесторов EVF, вложив в него 20 млн. долл., и будет оказывать фонду стратегическую поддержку. Инвесторами EVF также стали Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), швейцарский фонд SIFEM и ряд частных инвесторов.

Фонд Europe Virgin Fund планирует инвестировать в привлекательные частные компании среднего размера в Украине, Белоруссии и Молдове. Приоритетными отраслями для EVF являются товары широкого потребления, розничная торговля, промышленность, телекоммуникации, масс-медиа, высокие технологии, фармацевтика, строительные материалы, финансовые услуги. Предполагается, что привлечение средств в фонд завершится в середине 2011 г. и что общий размер фонда составит около 200 млн. долл. Europe Virgin Fund рассчитывает осуществить первые инвестиции до конца 2010 г.

Руководство инвестиционной командой фонда будут осуществлять Алекс МУНТЯНУ, ранее работавший в структурах Мирового Банка и фонде Horizon Capital, а также Камил ГОЦА, один из основателей ИК Dragon Capital. Кроме того, в состав Совета директоров и инвестиционного комитета фонда входит Андрей ТЕРЕХОВ, ранее управляющий директор Baring Vostok Capital Partners, Carlyle Group и Alfa Group.

По словам директор ЕБРР по фондам прямых инвестиций Анне ФОССЕМАЛЛЯ, рынки Восточной Европы в настоящее время находятся в оптимальном положении для возобновления экономического роста и предоставляют инвесторам отличные возможности для выгодного вложения средств.