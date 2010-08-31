Украинский фондовый рынок сегодня снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 31 августа, снизился на 1,10% – до 792,82 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 132 млн. 367 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,80% – до 1979,53 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 89 млн. грн., из них на срочном рынке – 18 млн. 159 тыс. грн.