Украинский фондовый рынок сегодня снизился
18:53, 31 августа 2010Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 31 августа, снизился на 1,10% – до 792,82 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 132 млн. 367 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,80% – до 1979,53 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 89 млн. грн., из них на срочном рынке – 18 млн. 159 тыс. грн.
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