Эксперт: торговля НДС-облигациями оживится после размещения третьего транша

Торговля на рынке НДС-облигаций после размещения третьего транша должна оживиться.

Такое мнение высказал аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Он подчеркнул, что на данный момент спрос на НДС-облигации является высоким, и, скорее всего, это станет причиной снижения дисконтов на рынке. Облигации второго транша в настоящее время торгуются с дисконтом в 21%-25% (доходность составляет 16%-19%). Однако, учитывая низкие объемы торгов, подсчитать их справедливую рыночную стоимость довольно трудно, считает аналитик.

А.ЛОЗОВОЙ прогнозирует, что дисконты будут оставаться высокими еще некоторое время - на таком уровне их поддержат высокие объемы последних двух размещений. В среднесрочном периоде дисконты должны снизиться приблизительно до 15%, а доходность приблизится к стандартной доходности ОВГЗ.

Аналитик отметил, что после размещения третьего транша общая сумма выпущенных НДС-облигаций достигла 10,4 млрд. грн., или 1,3 млрд. долларов. Облигации получили компании, подавшие самые крупные заявки на возмещение НДС.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 30 августа 2010 года осуществило третий выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения задолженности по налогу на добавленную стоимость на сумму 8 млрд. 304 млн. 873 тыс. грн.

Выпуск облигаций был осуществлен согласно реестру инвентаризации плательщиков налога, предоставленному Государственной налоговой администрацией Украины и утвержденному Минфином. В утвержденный реестр вошло 117 налогоплательщиков. Выпуск облигаций осуществлен по следующим параметрам: номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн.

Оплата дохода и амортизации осуществляется 28 февраля 2011 года, 29 августа 2011 года, 27 февраля 2012 года, 27 августа 2012 года, 25 февраля 2013 года, 26 августа 2013 года, 24 февраля 2014 года, 25 августа 2014 года, 23 февраля 2015 года, 24 августа 2015 года. Дата полного погашения облигаций – 24 августа 2015 года. Международный идентификационный номер ценных бумаг отмеченного выпуска облигаций – UA4000082622.