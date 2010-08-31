Эксперт: украинский фондовый рынок не смог выйти в рост, несмотря на позитив из США

Индекс Украинской биржи сегодня снизился на 0,8%, отыгрывая резкое падение американских и азиатских бирж в понедельник.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, украинский фондовый рынок сегодня открылся сильным падением под влиянием стремительного снижения американских и азиатских индексов накануне. То же самое происходило и с европейскими и российскими рынками. Однако в течение последнего часа торгов биржи получили «впрыск адреналина» в форме позитивной статистики по ценам на жилье и потребительским настроениям в США. Индекс цен на жилье Case-Shiller, замеряющий динамику цен на недвижимость в 20 крупнейших городах США, зафиксировал рост на 1% по итогам июня 2010 года. При этом индекс потребительских настроений от Conference Board также превзошел ожидания, зафиксировав значение в 53,5 пункта в августе. Эти выпуски отчетности дали рынкам возможность отыграть потери.

А.БЛИНОВ отметил, что к концу сегодняшнего торгового дня в Украине и российский ММВБ, и европейский DJ Stoxx 600 характеризовались снижением лишь на 0,1%. При этом индекс S&P 500 за первый час торгов вырос на 0,25%. Однако украинский рынок по итогам дня так и не смог выйти в рост. Среди голубых фишек на Украинской бирже наибольшее падение (-2%) наблюдалось по Алчевскому меткомбинату.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 31 августа, снизился на 1,10% – до 792,82 пункта. Общий объем торгов составил 132 млн. 367 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,80% – до 1979,53 пункта. Общий объем торгов составил 89 млн. грн., из них на срочном рынке – 18 млн. 159 тыс. грн.