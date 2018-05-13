Фондовые рынки падают, а инвесторы уже никуда не торопятся…

Фондовые рынки за последнюю неделю лета так и не определились с направлением своего движения, отображая неуверенность инвесторов в завтрашнем дне мировой экономики. Подавляющее большинство негатива в этот период исходило от Америки: экономика США, за некоторыми исключениями, продолжала демонстрировать удручающие результаты. Причем «некоторые исключения» лишь подтвердили общую тенденцию, так как на фоне массы негатива инвесторы цеплялись за малейшую позитивную новость, как за соломинку…

Так, мировые фондовые рынки 23 и 24 августа (украинские площадки в эти дни не работали в связи с празднованием Дня Независимости) показали нисходящую динамику. По информации аналитика компании Astrum Investment Management Дениса Белова, за два дня индекс S&P 500 упал на 1,85%, закрывшись на отметке 1052 пункта. Индекс DJIA, в свою очередь, потерял 1,7%, остановившись на 10040 пунктах. Европейский индекс DJ Stoxx 600 утратил 1,1%, закрывшись на 249 пунктах. При этом подавляющая часть падения мировых рынков пришлась на вторник, 24 августа, после выхода данных о продажах домов на вторичном рынке США. В июле было продано лишь 3,83 млн. домов, что означает падение на 27,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз рынка предполагал более скромное падение - на 13,4%.

В первый послепраздничный день украинские фондовые площадки охотно поддержали негативные настроения, царящие на мировых биржах, и показали очень значительное падение. Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 августа, обвалился на 3,15% – до 1977,00 пункта. Индекс ПФТС снизился на 1,95% – до 802,37 пункта.

При этом мировые фондовые рынки в среду показали смешанную динамику. По словам Д.Белова, очередная порция негативных данных из США оказала неоднозначное влияние на рынок. Продажи домов на первичном рынке в июле составили 276 тыс., что ниже консенсус-прогноза в 330 тыс. При этом заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3%, хотя участники рынка ожидали роста на 3%. Однако рынок нашел в этом позитивный месседж: заказы на товары длительного пользования выросли впервые за три месяца. Кроме того, участники рынка восприняли негативную статистику по продаже домов как знак того, что рынок достиг дна и можно осторожно начинать покупать, поскольку количество проданных в июле домов было наименьшим с 1963 года. На этом фоне спросом пользовались акции строительных компаний, которые показали рост котировок на 2-5%.

В четверг, 26 августа, украинский рынок ценных бумаг вырос. Индекс ПФТС поднялся на 0,72% – до 808,16 пункта. Индекс Украинской биржи повысился на 0,97% – до 1996,24 пункта. Как отметили аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital, украинские фондовые индексы в этот день вернулись на позитивную территорию, а их рост подтолкнуло улучшение ситуации на мировых площадках. Все голубые фишки по итогам торгов прибавили в цене.

На мировых же рынках в четверг, несмотря на выход положительной статистики, снова господствовала неопределенность, и они продемонстрировали смешанную динамику. По словам Д.Белова, европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 0,85%, практически достигнув отметки в 250 пунктов. Американские индексы в первые два часа торгов торговались с ростом, однако закрылись существенным падением. Индекс S&P 500 потерял 0,8%, закрывшись на отметке 1047 пунктов. Индекс DJIA упал на 0,7% - до 9986 пунктов, остановившись ниже психологического уровня в 10000 пунктов.

Как считает Д.Белов, временный позитив рынку в четверг обеспечила статистика по рынку труда. По состоянию на 21 августа, количество первичных заявок на пособие по безработице составило 473 тыс., что на 31 тыс. меньше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, это ниже показателя в 490 тыс., ожидавшегося участниками рынка. Однако эти данные можно назвать лишь отчасти позитивными. Если посмотреть на среднемесячное количество первичных заявок по безработице, то оно все еще достаточно велико - 486,8 тыс.

Д.Белов также отметил, что Федеральный резервный банк Канзаса в четверг опубликовал данные об активности в производственном секторе: в августе ни одна из компаний не увеличила производство, в то время как в июле таковых насчитывалось 14. На этом фоне опасения участников рынка о замедлении американской экономики взяли верх, и рынки закрылись в минусе. Многие участники торгов решили зафиксировать прибыль накануне публикации пересмотренных данных о росте ВВП США во втором квартале 2010 года.

Пятница, 27 августа, стала особым днем для рынков акций во всем мире. Начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко подчеркнула, что украинский рынок акций в этот день открылся снижением индекса UX под давлением внешнего негатива, так как обеспокоенность инвесторов состоянием американской экономики нарастало в ожидании публикации данных по ВВП США. Немаловажным показателем для рынков в пятницу также являлась оценка индекса потребительских настроений за август, рассчитываемого Мичиганским университетом. Помимо этого, инвесторы ожидали вечернее выступление главы ФРС США Бена Бернанке.

Как объяснила Е.Евдоченко, «интрига состояла в том, что после выхода негативных данных с рынка жилья США накануне, инвесторы ожидали услышать из уст главы ФРС США решение относительно принятия новых мер количественного смягчения, направленных на поддержку американской экономики».

По словам аналитиков инвестиционной компании Phoenix Capital, торги на украинском фондовом рынке 27 августа проходили с высокой волатильностью на фоне неоднозначных новостей с международных площадок. При этом наибольшее влияние на мировые рынки оказало заявление главы Федерального резерва США Бена Бернанке о том, что темпы восстановления экономики в последние месяцы несколько замедлились, однако ФРС примет все необходимые меры для поддержания экономики страны.

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,19% – до 806,62 пункта. Индекс Украинской биржи упал на 0,11% – до 1994,14 пункта.

В свою очередь, Д.Белов сообщил, что мировые рынки 27 августа показали уверенный рост. По его словам, американский рынок в пятницу лихорадило от неоднозначной макроэкономической статистики. Несмотря на существенный пересмотр роста ВВП США во втором квартале 2010 года с 2,4% до 1,6%, инвесторы крайне позитивно восприняли данную новость, поскольку консенсус-ожидания были еще меньше - 1,4%. Однако вскоре после этого был опубликован индекс потребительских настроений Университета Мичигана, который снизился с 69,6 пункта в июле до 68,9 пункта в августе. Как следствие, подъем быстро сменился падением, однако рост американского рынка в пятницу все же состоялся – его обеспечило положительное восприятие выступления Бена Бернанке.

Позитива, возникшего в конце предыдущей недели, хватило ненадолго, что в очередной раз подтвердило сомнения инвесторов в хороших перспективах мировой экономики. Уже в понедельник, 30 августа, фондовые рынки снова продемонстрировали значительное падение.

По его информации Д.Белова, американский индекс S&P 500 в этот день потерял 1,5%, закрывшись на отметке 1049 пунктов. В свою очередь, индекс DJIA снизился на 1,4% до 10010 пунктов. Азиатские рынки обрушились на фоне падения американского рынка и опасений того, что действия центрального банка Японии не будут достаточно эффективными для поддержки экономического роста и предотвращения дальнейшего роста иены, который вредит экспортному сектору экономики. Индекс Nikkei 225 упал на 3,6%, индекс Hang Seng - на 1,5%. При этом европейский индекс DJ Stoxx 600 остался практически неизменным только потому, что подавляющая часть торгов в Европе прошла до открытия американского рынка.

Как отметил Д.Белов, макроэкономические данные о динамике доходов и расходов домохозяйств США негативно повлияли на участников рынка. Несмотря на их неоднозначность, рынки обратили особое внимание на тот факт, что реальные доходы американцев после налогообложения снизились в июле на 0,1% (по сравнению с 0,1% роста в июне). Это стало первым падением доходов с января 2010 года. При этом важно, что объем торгов на американском рынке в понедельник был наименьшим с начала года - крупные игроки заняли выжидательную позицию.

Украинский фондовый рынок оказался в растерянности перед новым наплывом негативной информации извне. В результате отечественные площадки в понедельник, 30 августа, показали смешанную динамику. Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,62% – до 801,61 пункта. Индекс Украинской биржи повысился на 0,07% – до 1995,47 пункта.

Во вторник, 31 августа, неопределенность на фондовых рынках во всем мире усилилась. Как сообщил директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей Блинов, украинский рынок акций во вторник открылся сильным падением под влиянием стремительного снижения американских и азиатских индексов накануне. То же самое происходило и с европейскими и российскими рынками. Однако в течение последнего часа торгов биржи получили «впрыск адреналина» в форме позитивной статистики по ценам на жилье и потребительским настроениям в США. Индекс цен на жилье Case-Shiller, замеряющий динамику цен на недвижимость в 20 крупнейших городах США, зафиксировал рост на 1% по итогам июня 2010 года. При этом индекс потребительских настроений от Conference Board также превзошел ожидания, зафиксировав значение в 53,5 пункта в августе. Эти выпуски отчетности дали рынкам возможность отыграть потери.

А.Блинов отметил, что 31 августа, к концу торговой сессии в Украине, и российский ММВБ, и европейский DJ Stoxx 600 характеризовались снижением лишь на 0,1%. При этом индекс S&P 500 за первый час торгов вырос на 0,25%. Однако украинский рынок по итогам дня так и не смог выйти в рост.

Индекс ПФТС по итогам торгов в последний день лета снизился на 1,10% – до 792,82 пункта. Индекс Украинской биржи упал на 0,80% – до 1979,53 пункта.

Из всего вышесказанного напрашивается неутешительный вывод: мировая экономика восстанавливается намного медленнее, чем хотелось бы. Причем темпы ее восстановления настолько неторопливы, что если нахлынет вторая волна глобального кризиса, то сюрпризом она уже не станет…

Владимир Оранский (УНИАН)